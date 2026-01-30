So sieht der Kärntner Windkraft-Fahrplan aus

Wie viel Strom braucht Kärnten?

Von dessen vier zentralen Punkten ist einer allerdings noch offen: Es sollte die sogenannte Winterstromlücke festgestellt werden. „Wir haben den Auftrag an die Österreichische Energieagentur im Dezember auf den Gesamtstrombedarf für die nächsten Jahre erweitert, damit wir eine faktische Grundlage für künftige Diskussionen haben“, erklärt VP-Klubobmann Markus Malle. „Denn es wird oft infrage gestellt, dass wir mehr Strom brauchen. Dabei gab es 2022 keinen Monat, in dem wir nicht Strom importieren mussten. Und der ist nicht sauber, kommt meist von Kohle oder Kernkraft.“