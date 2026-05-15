200 Florianis bekämpfen Brand in Lagerhalle

Brandursache noch unklar

Zwölf Feuerwehren mit 200 Mitgliedern waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Die brennende Lagerhalle, in der sich angeblich Baumaterialien befanden, sei nicht mehr zu retten gewesen. Personen sind zum Glück nicht verletzt worden. Wie sich das Feuer entzünden konnte, ist derzeit noch unklar. Aktuell befindet man sich noch in den Nachlöscharbeiten.