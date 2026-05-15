Kanada und Finnland starten mit Siegen in die WM

Die Titel-Mitfavoriten Kanada und Finnland sind am Freitag mit Siegen in die Eishockey-WM in der Schweiz gestartet. Die Nordamerikaner setzten sich im Gruppe-B-Schlager in Freiburg gegen Schweden mit 5:3 (2:0,1:3,2:0) durch, die Finnen gewannen in der Österreich-Gruppe A gegen Deutschland 3:1 (1:0,0:0,2:1). Am Abend standen noch zwei weitere Duelle auf dem Programm, darunter jenes zwischen Olympiasieger USA und der Auswahl des Gastgeberlandes.