Fußball-Linz ist zwei Tage im Ausnahmezustand

Public Viewing im Stadion

Weil die Athletiker allerdings in Wien spielen, gibt es auf der Gugl „nur“ ein von der Stadt Linz bewilligtes Public Viewing. Was danach kommt, wird der Spielverlauf in Wien zeigen. Aber geht es nach den Linzern, soll der Meistertitel gefeiert werden – alles unter dem wachsamen Auge der Polizei. „Auch am Sonntag werden wir vor Ort sein, aber natürlich sind die Voraussetzungen ganz andere“, sagt Simon Kiteko dazu. Denn natürlich will man die Linzer Fußballfans feiern lassen, aber alles in einem vernünftigen Rahmen. „Da wird eher der Alkohol eine Rolle spielen und die Menge der Menschen, aber wir werden das im Griff haben“, ist sich Kiteko sicher.