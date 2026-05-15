Luftqualität in Vorarlberg ist vergleichsweise gut

Die Luftqualität im Ländle ist gut – zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Jahresbericht des Vorarlberger Umweltinstituts. Für den Bericht wurden die Daten aller Messstellen im Ländle im Jahr 2025 ausgewertet. Beim Feinstaub lag der Jahresmittelwert an keiner Messstation über 14 µg (Anmerkung: µg/m³ steht für Mikrogramm) pro Kubikmeter Luft und auch die 25 erlaubten Überschreitungen des Tagesmittelwerts von 50 µg/m³ gemäß dem Immissionsschutzgesetz wurden an allen Messstationen eingehalten. Ausreißer in Form von erhöhten Feinstaubbelastungen gab es nur an einzelnen Tagen, beispielsweise durch Feuerwerke zu Silvester oder aufgrund des Saharastaubs.