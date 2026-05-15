Umstrittener Gewerbepark wird doch nicht errichtet

Projekt auf Eis gelegt, Bürger verwundert

Nun dürften die Betroffenen aufatmen. Laut der Gemeinde Seeboden sei das Projekt nämlich „nicht mehr wirtschaftlich“. Und so wurde das Vorhaben abgesagt. Dass das gesamte Projekt auf Eis gelegt wird, verblüfft selbst die Anrainer. „Was da gerade vor sich geht, ist uns schleierhaft. Wir waren nie gegen das Projekt“, sagt Josef Gußnig, von der Interessengemeinschaft.