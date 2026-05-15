Umstrittener Gewerbepark wird doch nicht errichtet

Ein jahrelanger Widerstand der Anrainer dürfte sich ausgezahlt haben. Denn ein Gewerbepark, der in der Gemeinde Seeboden geplant war, ist jetzt Geschichte. Doch selbst die Bürgerinitiative zeigt sich zu dieser plötzlichen Wende verwundert.
Ein Gewerbepark auf einer Fläche von 9000 Quadratmetern hätte in der Gemeinde Seeboden neben der Lurnfelder Straße errichtet werden sollen. Das Projekt ist bereits seit mehr als zehn Jahren im Gespräch.
Doch, wie mehrfach berichtet, zeigten sich Anrainer mit dem Vorhaben nicht einverstanden und sie gründeten die Interessengemeinschaft Lurnfelder Straße. Lärmbelastung, besonders mangelnde Information über Pläne, Minderung der Lebensqualität, offene Fragen über die Zufahrt sowie die Verlegung der Hauptwasserleitung vom Westen oder dem Süden wurden damals unter anderem als Argumente gegen das Gemeindeprojekt genannt.
Projekt auf Eis gelegt, Bürger verwundert
Nun dürften die Betroffenen aufatmen. Laut der Gemeinde Seeboden sei das Projekt nämlich „nicht mehr wirtschaftlich“. Und so wurde das Vorhaben abgesagt. Dass das gesamte Projekt auf Eis gelegt wird, verblüfft selbst die Anrainer. „Was da gerade vor sich geht, ist uns schleierhaft. Wir waren nie gegen das Projekt“, sagt Josef Gußnig, von der Interessengemeinschaft.
Gußnig klärt auf: „Geplant war ursprünglich, dass Wasserleitung und die Zufahrt vom Westen zur Fläche gelegt werden. Plötzlich wollte die Gemeinde aus Kostengründen südlich Leitungen legen, was nicht vereinbart war.“
„Von Süden hätten wir die Fläche anders und besser verwerten können. Und von dieser Seite wäre es auch wirtschaftlicher für unsere Gemeinde gewesen“, erklärt Bürgermeister Thomas Schäfauer, der mit zuständigen Referenten nach interner Absprache nun das gesamte Projekt abgesagt hat.
Geld notwendig
Neue Gewerbeansiedlungen bringen der Gemeinde Geld, was in Seeboden auch dringend benötigt wird. „Sollte das Projekt jetzt tatsächlich nicht kommen, fehlt uns eine Gewerbefläche von 9000 Quadratmetern. Und unsere Gemeinde schwimmt nicht gerade im Geld“, ärgert sich FP-Politiker Horst Zwischenberger.
Was mit der Fläche konkret passiert, ist noch unklar. „Die Rede war von möglichen Wohnbauprojekten, aber bis es hier Umsetzung kommt, dürften auch wieder einige Jahre vergehen.“
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