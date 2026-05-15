Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchaktion ausgelöst

29-Jähriger erfand nach Unfall unbekannten Lenker

Oberösterreich
15.05.2026 18:30
Das Auto blieb auf dem Dach liegen.
Das Auto blieb auf dem Dach liegen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

So etwas kannst du eigentlich nicht erfinden: Nachdem ein Deutscher in der Nacht zum Freitag sein Auto in Ranshofen alkoholisiert aufs Dach gelegt hatte, behauptete er, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben. Vielmehr hätte ein Bekannter das Auto gelenkt und sei nach dem Unfall geflüchtet.

0 Kommentare

Am Freitag kurz nach Mitternacht wurden Polizisten wegen eines Fahrzeugüberschlags auf die L501 nach Ranshofen gerufen. An der Unfallstelle trafen die Beamten auf mehrere Anwohner sowie einen 29-Jährigen aus Niedersachsen (Deutschland).

Fahrer erfunden
Der Deutsche gab an, zwar Zulassungsbesitzer des Unfallwagens zu sein, gefahren sei aber ein anderer. Nämlich ein Mann, den er zuvor in Burghausen kennengelernt hatte. Er selbst sei während des Überschlags am Beifahrersitz gesessen.

Suchaktion gestartet
Nach dem Unfall sei der Bekannte aus dem Fahrzeug gekrochen und davongerannt. Die Feuerwehr Ranshofen rückte mit 18 Kameraden zum Sucheinsatz an, zusätzlich wurde die Drohenbesatzung der FF Schalchen alarmiert. Nach rund zwei Stunden wurde der Sucheinsatz ohne Erfolg beendet.

Alkomattest verlief positiv
Im Zuge der Vernehmung verwickelte sich der 29-Jährige immer weiter in Widersprüche, rückte aber nicht von seiner Version des Unfallhergangs ab. Mehrere Indizien legten aber den Verdacht nahe, dass es den „großen Unbekannten“ gar nicht gab und der Deutsche vielmehr alleine im Wagen gesessen hatte. Ein Alkomattest beim 29-Jährigen verlief auf jeden Fall positiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.05.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
161.345 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
156.300 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
150.840 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1709 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
775 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
654 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Mehr Oberösterreich
Suchaktion ausgelöst
29-Jähriger erfand nach Unfall unbekannten Lenker
Emotionen pur
Fußball-Linz ist zwei Tage im Ausnahmezustand
Krone Plus Logo
Ex-LASK-Präsident
„Soll so wie bei 100-Millionen-Konzern verdienen“
Krone Plus Logo
1000 Friedhuber-Bilder
Spital als einzigartiges Museum für Starfotograf
Spaziergänger sauer
Unmut im Toscanapark über abgesperrte Toiletten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf