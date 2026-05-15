29-Jähriger erfand nach Unfall unbekannten Lenker

Alkomattest verlief positiv

Im Zuge der Vernehmung verwickelte sich der 29-Jährige immer weiter in Widersprüche, rückte aber nicht von seiner Version des Unfallhergangs ab. Mehrere Indizien legten aber den Verdacht nahe, dass es den „großen Unbekannten“ gar nicht gab und der Deutsche vielmehr alleine im Wagen gesessen hatte. Ein Alkomattest beim 29-Jährigen verlief auf jeden Fall positiv.