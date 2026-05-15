Valentin Bontus bei Formula-Kite-WM im Halbfinale

„Ich bin mit meiner Leistung bis hierhin sehr zufrieden. Vor allem auch, weil die Bedingungen – starker Wind, viel Welle – sehr herausfordernd für mich sind. In diesen Konditionen haben wir nach dem Kreuzbandriss eigentlich kaum trainieren können, deswegen tue ich mir noch schwer“, erklärte Bontus. Im Semifinale geht es für den Athleten vom Yacht Club Podersdorf gegen vier Konkurrenten, die Top zwei ziehen ins Finale ein.