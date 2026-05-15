Tödliche Drohnenattacke bei Karin Kneissls Wohnort

Seit September 2023 lebt Kneissl nun in Russland – in einem kleinen Dorf in der Region Rjasan. In der Stadt Rjasan geht die frühere Diplomatin diversen Lehraufträgen nach. So schrieb die Ex-Außenministerin vor zwei Wochen auf Telegram: „Es war ein zweitägiges, ergebnisreiches Seminar mit einer Gruppe von Erstsemesterstudenten der Staatlichen Universität Rjasan. Innerhalb von 24 Stunden schafften sie es, die wesentlichen Punkte der aktuellen Situation auf dem Ölmarkt zu erfassen.“ Der „Planet Russland“ sei „riesig“, meinte sie weiter. „Und aus verschiedenen Gründen schätze ich es, neben meinen Vorlesungen in St. Petersburg und Moskau an regionalen Universitäten zu unterrichten“, so die Ex-Politikerin.