Grobe Mängel an Lkw: Polizei stoppt Lenker

Neben zwei Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten notierte die Verkehrspolizei mehrere offensichtliche schwere Mängel am Lkw-Zug des Slowenen. Als Beispiele nannten sie Risse in mehreren Bremsscheiben, starken Druckluftverlust an der Bremsanlage beim Zugfahrzeug und ein starkes Lenkungsspiel. „Ein Bruch beziehungsweise ein Ausfall der Lenkung wäre jederzeit möglich gewesen“, berichtet die Landespolizeidirektion.