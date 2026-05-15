Grobe Mängel an Lkw: Polizei stoppt Lenker

Mit dem Notieren von technischen Fehlern wurden die Beamten bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Klagenfurter Südring kaum fertig. Insgesamt sieben grobe Mängel stellten sie am Freitag gegen 11.45 Uhr fest. 40 Anzeigen donnerten für den 57-jährigen Slowenen herein.
Neben zwei Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten notierte die Verkehrspolizei mehrere offensichtliche schwere Mängel am Lkw-Zug des Slowenen. Als Beispiele nannten sie Risse in mehreren Bremsscheiben, starken Druckluftverlust an der Bremsanlage beim Zugfahrzeug und ein starkes Lenkungsspiel. „Ein Bruch beziehungsweise ein Ausfall der Lenkung wäre jederzeit möglich gewesen“, berichtet die Landespolizeidirektion.
Das Fahrzeug wurde sogar zur Überprüfung beim Amt der Kärntner Landesregierung vorgeführt. Der slowenische Lkw-Lenker musste Zulassungsscheine und Kennzeichen abgeben. Auch die Zulassung für das Gefährt wurde aufgehoben. Schließlich wurde der 57-Jährige wegen 40 Verwaltungsübertretungen angezeigt.
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