Aufwendige Masken für „Tanzschein“ aus Kärnten

Eine Kärntner Künstlerin sorgt heuer beim Eurovision Song Contest für einen besonderen Hingucker: Birgit Mörtl hat die auffälligen Tiermasken für den Auftritt von Cosmo und seinen Song „Tanzschein“ gestaltet.
Wenn beim diesjährigen Eurovision Song Contest Cosmo mit seinem Song „Tanzschein“ über die Bühne fegt, ist auch Kärntner Kreativität mit dabei. Die aufwendigen Tiermasken der Performance stammen von der aus Velden stammenden Künstlerin Birgit Mörtl.
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