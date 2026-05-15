Kärntner Maler Bernd Svetnik mit 74 verstorben

Seit rund 45 Jahren war die Malerei Mittelpunkt seines Schaffens und seines Daseins. Bilder prägten sein Leben – kraftvoll, farbstark und voller Ausdruck, so intensiv wie jener Mensch, der sie geschaffen hat. Für Svetnik war Kunst nie bloß Beruf oder Leidenschaft. „Die Malerei war immer das Wichtigste“, sagte er noch im Vorjahr im Interview für ein „Krone“-Artgerecht. Malerei war für ihn Ausdruck, Suche und spirituelles Medium zugleich.