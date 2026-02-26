Neuer Landeshauptmann in Kärnten ab 7. April

Jetzt ist es fix: Am Donnerstag verkünden Landeshauptmann Peter Kaiser, sein Nachfolger Daniel Fellner und Koalitionspartner Martin Gruber, wie der Landeshauptmann-Wechsel in Kärnten vonstattengehen soll. Die letzte Woche war ja geprägt von öffentlich ausgetragenen Diskussionen rund um das geplante Datum.
„Der 31. März wird mein letzter Arbeitstag sein“, sagt der Kärntner Landeshauptmann am Donnerstag im Spiegelsaal der Landesregierung und bestätigt damit, was bereits (zu) früh an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wir erinnern uns: Vor rund einer Woche war das Datum durchgesickert, kolportiert wurde auch der 2. April, an dem Fellner als LH übernehmen sollte. Die Folge: eine öffentliche Diskussion über Datum, die notwendige Vertretung nach Kaisers Abtritt und Personalrochaden.
Mit dem 31. März endet die 13 Jahre – 4751 Tage – andauernde Amtszeit von Kaiser als LH: „Durchschnittlich habe ich an die 20.000 Termine als Landeshauptmann abgearbeitet. Unsere Regierung hat 8957 Beschlüsse gefasst, bis zum 31. März wird eine 9 vorne stehen“, so Kaiser, der am Donnerstag auf die letzten Jahre zurückblickte.
„Ich war immer einer, der Teamarbeit groß schreibt. Ich habe immer sehr viel von Geschlossenheit gehalten – innerhalb der eigenen Partei, aber auch als Regierung gegenüber der Öffentlichkeit“, betont er – wohl auch in Hinblick auf die Diskussionen, die seine Regierungskollegen in den letzten Tagen geführt haben.
„Ich habe selbst zig Fehler gemacht“, sagt er: Wichtig sei, zu reflektieren und „tunlichst Fehler kein zweites Mal zu machen“. Seinen Kollegen gibt er einen Tipp mit: „Wenn man sich in der heutigen Zeit – geopolitisch, Kriegssituationen, Veränderungen in verschiedensten digitalen Bereichen – als verantwortungsvoller Politiker versteht, muss man Perspektiven haben.“
Schaunig vertritt abgetretenen LH
Was inmitten der Diskussionen immer klar war: Nachdem Kaiser abtritt und bevor Fellner LH wird, ergibt sich eine Lücke. In dieser Zeit wird LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig die Geschäfte des Landes führen – das kann laut SPÖ-Insidern bis zu „einer Woche, zehn Tagen“ dauern. Der Grund: Fellner ist erst dann hochoffiziell und rechtmäßig Landesoberhaupt, wenn er vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angelobt wird.
LH-Wahl im Landtag
Damit Fellner Landeshauptmann werden kann, muss er im Kärntner Landtag gewählt werden; auch vom Koalitionspartner ÖVP, denn sind alle Abgeordneten anwesend, braucht es 19 Stimmen für Fellner – für die SPÖ allein zu viele. Bereits mehrmals hatten die Schwarzen angekündigt, Fellner mitzuwählen, das bestätigte Landesgeschäftsführer Markus Keschmann diese Woche in der „Krone“.
