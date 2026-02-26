Neuer Landeshauptmann in Kärnten ab 7. April

„Der 31. März wird mein letzter Arbeitstag sein“, sagt der Kärntner Landeshauptmann am Donnerstag im Spiegelsaal der Landesregierung und bestätigt damit, was bereits (zu) früh an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wir erinnern uns: Vor rund einer Woche war das Datum durchgesickert, kolportiert wurde auch der 2. April, an dem Fellner als LH übernehmen sollte. Die Folge: eine öffentliche Diskussion über Datum, die notwendige Vertretung nach Kaisers Abtritt und Personalrochaden.