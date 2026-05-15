Finanzpolizei kontrollierte 800 Securitys des ESC

Plus für Securitys, Minus für Gastro

Besonders sei außerdem: Die Mehrheit der Securitys beim ESC sind Österreicher. In dieser Branche sei das nicht unbedingt üblich, weiß Lehner. Das wunderte ihn nicht. Denn die Kontrollen seien eine logische Folge von Vorkommnissen im Sicherheitsgewerbe in der jüngeren Vergangenheit gewesen.