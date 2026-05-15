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Masters-Turnier in Rom

Jetzt LIVE: Jannik Sinner gegen Daniil Medwedew

Tennis
15.05.2026 18:46
Jannik Sinner kämpft ums Finale
Jannik Sinner kämpft ums Finale(Bild: EPA/ALESSANDRO DI MEO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Halbfinale beim Masters-Turnier in Rom. Der Südtiroler Jannik Sinner trifft auf den Russen Daniil Medwedew, wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Der Sieger trifft im Endspiel am Sonntag auf den Norweger Casper Ruud, der sich gegen den Italiener Luciano Darderi mit 6:1 und 6:1 durchsetzen konnte. 

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