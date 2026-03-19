Beschlossen: Kärnten hat ein neues Tourismusgesetz

Von 125 auf zehn Organisationseinheiten

„Das ist kein Reförmchen, das ist eine echte Strukturreform“, unterstrich Schuschnig die zwei Jahre andauernden Vorarbeiten: „500 Personen waren involviert, alle Angebotsgruppen des Kärntner Tourismus wurden gehört. Gewisse Unternehmen werden eine Herausforderung haben“, gestand er ein, doch auch für Campingplätze würde sich die Reform rentieren: „Damit sie bessere Preisdurchsetzung haben, damit sie Qualität steigern können, damit am Ende etwas bleibt.“