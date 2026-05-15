Für den König ist Fußball mehr als nur ein Spiel

Wenn sich Marko Arnautovic mit Bundespräsident Alexander van der Bellen ein virales Ballyhoo über einen zusätzliche Feiertag liefert, amüsiert das ganz Österreich. Aber es ist kein Vergleich zu Jordanien: Denn bei unserem WM-Auftakt-Gegner ist König Abdullah II bin al-Hussein der größte Fan der „Nashama“, des Nationalteams. „Ihr habt Geschichte geschrieben, bewiesen, dass mit festem Willen und aufrichtiger Entschlossenheit kein Ziel unerreichbar ist. Wir sind stolz auf euch“, gratulierte das Oberhaupt den Fußballern. Die natürlich auch im Palast feierlich empfangen, davor im Privatjet nach Amman eingeflogen wurden.