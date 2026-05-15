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Jamal Musiala: „Nicht das, was ich jetzt brauche“

Fußball International
15.05.2026 18:31
Jamal Musiala
Jamal Musiala(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viel war in den vergangenen Wochen über Jamal Musialas Form diskutiert worden. Reicht die Leistung für die WM? Hält er dem Druck stand? Der Bayern-Profi selbst will sich darüber aktuell nicht den Kopf zerbrechen.

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Den Bundesliga-Titel hat der FC Bayern bereits in der Tasche, in der Champions League war im Halbfinale Schluss. Bleibt das Pokalfinale in Berlin. „Den DFB-Pokal haben wir lange nicht gewonnen. Das wäre jetzt auch ein Zeichen für diese gute Saison, die wir hatten. Und das jetzt mitzunehmen und diese guten Energien für die nächste Saison mitzunehmen, wäre schon gut“, freut sich Musiala bereits auf das Cup-Endspiel am 23. Mai gegen Stuttgart. 

Seit seinem Comeback brachte es Musiala auf fünf Tore und sechs Assists für die Bayern.
Seit seinem Comeback brachte es Musiala auf fünf Tore und sechs Assists für die Bayern.(Bild: AFP/IBO OT)

„Nicht zu viel nach vorne denken“
Mit der WM will sich der Edel-Techniker noch nicht zu intensiv beschäftigen, wie er Sky erklärte: „Für mich ist es jetzt einfach: Nicht zu viel nach vorne denken, man weiß nie was passiert.“ Die mentale Belastung, die ein Turnier dieses Kalibers mit sich bringt, versucht Musiala so gut es geht zu verdrängen. „Dann machst du dir extra Druck im Kopf, ich glaube, das ist nicht das, was ich jetzt brauche.“

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Musiala war Anfang des Jahres von seiner schweren Wadenverletzung zurückgekehrt und kämpft sich aktuell zu seiner alten Form zurück. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wird für den 23-jährigen Stuttgarter die erste Weltmeisterschaft seiner Karriere sein. 

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