Jamal Musiala: „Nicht das, was ich jetzt brauche“

„Nicht zu viel nach vorne denken“

Mit der WM will sich der Edel-Techniker noch nicht zu intensiv beschäftigen, wie er Sky erklärte: „Für mich ist es jetzt einfach: Nicht zu viel nach vorne denken, man weiß nie was passiert.“ Die mentale Belastung, die ein Turnier dieses Kalibers mit sich bringt, versucht Musiala so gut es geht zu verdrängen. „Dann machst du dir extra Druck im Kopf, ich glaube, das ist nicht das, was ich jetzt brauche.“