Große Deregulierung? 9 von 113 Maßnahmen umgesetzt

Es waren große Ankündigungen – es sind bislang derzeit aber überschaubar viele Erfolge. Wie eine Anfrageserie der FPÖ zu den von NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn angekündigten 113 Maßnahmen zur Deregulierung in allen Ministerien zeigt, ist von der Staatsverschlankung bislang nur wenig geblieben. „Sepp, was machst du?“, fragt man sich daher einmal mehr bei den Freiheitlichen.