Standing Ovations aller Parteien für LH Kaiser

Aus Fehlern lernen

„Ich entschuldige mich bei jenen, die vielleicht manchmal das Gefühl hatten, wir haben nicht das getan, was sie wollten“, sagte Kaiser: „Ja, ich mache jeden Tag Fehler. Ich hoffe nur, dass ich manche Fehler nicht immer wiederholt habe, denn es sollte mir auch ein permanenter Lernprozess eigen sein – vor allem als Bildungssoziologe.“