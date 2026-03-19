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Letzte Rede im Landtag

Standing Ovations aller Parteien für LH Kaiser

Kärnten
19.03.2026 16:25
Alle Abgeordneten standen beim Beifall nach Kaisers letzter Landtagsrede.
Alle Abgeordneten standen beim Beifall nach Kaisers letzter Landtagsrede.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Zwölf Tage, bevor Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sich in die Pension verabschiedet, hielt er im Landtag seine letzte Rede – und wurde dafür mit stehenden Ovationen über alle Parteien hinweg geehrt.

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In der Landtagssitzung am Donnerstag ging eines fast unter: Seine allerletzte Rede in seiner allerletzten Landtagssitzung hielt Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) – es ging um über die Kunst- und Kulturstrategie 2030.

Sie wurde im Landtag beschlossen und ihr „ganzer Prozess ist mit Gebärdensprache und mit beiden Landessprachen verbunden“: „Ich halte nichts davon, zwischen Volkskultur und Hochkultur zu unterscheiden. Die Freiheit der Kunst und Kultur ist das, was eine Gesellschaft braucht.“

Nach sieben Legislaturperioden würde Kaiser am Donnerstag „diesen Saal verlassen – mit sehr viel positiven Erinnerungen, mit einem Gefühl und einer Internalisierung, dass Demokratie etwas Lebendiges ist. Dass der Landtag eine große Chance ist, mitwirken zu können. Dass er die Budgethochheit hat und den politischen Willen der Kärntner Bevölkerung zum Ausdruck bringen kann.“

In seiner letzten Rede ging es um ein Thema, das Kaiser nahe liegt: Kultur.
In seiner letzten Rede ging es um ein Thema, das Kaiser nahe liegt: Kultur.(Bild: Screenshot ktn.gv.at)

Aus Fehlern lernen
„Ich entschuldige mich bei jenen, die vielleicht manchmal das Gefühl hatten, wir haben nicht das getan, was sie wollten“, sagte Kaiser: „Ja, ich mache jeden Tag Fehler. Ich hoffe nur, dass ich manche Fehler nicht immer wiederholt habe, denn es sollte mir auch ein permanenter Lernprozess eigen sein – vor allem als Bildungssoziologe.“

„Die Bewertung dessen, was wir geleistet haben, treffen immer die Wählerinnen und Wähler. Ich möchte mich deshalb auch bei allen Kärntnerinnen und Kärntnern bedanken, dass sie zu diesem Land stehen“, so Kaiser: „Es lebe unser Bundesland Kärnten, es lebe die Republik Österreich in einem gemeinsamen Europa.“

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Für seine Abschluss- und Dankesworte an Wähler, Zuseher, Abgeordnete, Regierungskollegen und alle Landtagsmitarbeiter wurde Kaiser mit zweiminütigen Standig Ovations aller Parteien geehrt.

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