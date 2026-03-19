Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kindergarten-Kritik

Sind den Gemeinden alle Kinder gleich viel wert?

Kärnten
19.03.2026 05:00
Zweiklassengesellschaft im Kindergarten? Nichts Neues
Zweiklassengesellschaft im Kindergarten? Nichts Neues(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Kind ist nicht gleich Kind. Vom Land Kärnten gibt’s nämlich für jeden Kindergarten gleich viel Geld. Gemeinden dürfen aber selbst entscheiden, wer wie viel bekommt.

0 Kommentare

Sie sind unsere Zukunft, finanzieren irgendwann unser Sozialsystem und kümmern sich im Idealfall eines Tages auch um uns: unsere Kinder. Seit einigen Jahren arbeitet die Kärntner Landesregierung daran, das kinderfreundlichste Bundesland zu werden. Dafür feierte sich Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser in den vergangenen Jahren und Neo-Bildungslandesrat Peter Reichmann (beide SPÖ) betont es gerne immer wieder. Spielplätze an jeder Ecke, Unterstützungsleistungen für Familien und ein „Gratis“-Kindergarten – aber gerade Letzteres steht aktuell massiv in der Kritik. Genauer gesagt das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (K-KBBG), das 2023 in Kraft getreten ist.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
19.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
211.425 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
166.939 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
151.059 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2412 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1767 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1188 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Kindergarten-Kritik
Sind den Gemeinden alle Kinder gleich viel wert?
Herbie selbstkritisch
Schwieriger Umbau! 18 VSV-Cracks haben Vertrag
Kiga-Personal fehlt
Großes Plus bei Ausbildung und am Gehaltszettel
Krone Plus Logo
Hat nie unterschrieben
Gegen Wunsch: Kicker in die Slowakei transferiert!
Krone Plus Logo
„Papa ist der Papa“
Warum für Opfer Täter oft trotzdem Helden bleiben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf