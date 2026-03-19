Sind den Gemeinden alle Kinder gleich viel wert?

Sie sind unsere Zukunft, finanzieren irgendwann unser Sozialsystem und kümmern sich im Idealfall eines Tages auch um uns: unsere Kinder. Seit einigen Jahren arbeitet die Kärntner Landesregierung daran, das kinderfreundlichste Bundesland zu werden. Dafür feierte sich Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser in den vergangenen Jahren und Neo-Bildungslandesrat Peter Reichmann (beide SPÖ) betont es gerne immer wieder. Spielplätze an jeder Ecke, Unterstützungsleistungen für Familien und ein „Gratis“-Kindergarten – aber gerade Letzteres steht aktuell massiv in der Kritik. Genauer gesagt das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (K-KBBG), das 2023 in Kraft getreten ist.