Sind den Gemeinden alle Kinder gleich viel wert?

Kind ist nicht gleich Kind. Vom Land Kärnten gibt’s nämlich für jeden Kindergarten gleich viel Geld. Gemeinden dürfen aber selbst entscheiden, wer wie viel bekommt.
Sie sind unsere Zukunft, finanzieren irgendwann unser Sozialsystem und kümmern sich im Idealfall eines Tages auch um uns: unsere Kinder. Seit einigen Jahren arbeitet die Kärntner Landesregierung daran, das kinderfreundlichste Bundesland zu werden. Dafür feierte sich Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser in den vergangenen Jahren und Neo-Bildungslandesrat Peter Reichmann (beide SPÖ) betont es gerne immer wieder. Spielplätze an jeder Ecke, Unterstützungsleistungen für Familien und ein „Gratis“-Kindergarten – aber gerade Letzteres steht aktuell massiv in der Kritik. Genauer gesagt das Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (K-KBBG), das 2023 in Kraft getreten ist.
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