Dieser Hersteller dominiert die Rückruf-Statistik

Das Ranking nach betroffenen Fahrzeugen

Bei den potenziell betroffenen Fahrzeugen führt dagegen der VW‑Konzern: Summiert über alle aktuellen Aktionen sind weltweit mehr als zehn Millionen Fahrzeuge der Wolfsburger in der KBA‑Statistik gelistet. Ford folgt mit rund sieben Millionen betroffenen Fahrzeugen, Kia mit gut 4,5 Millionen. In Deutschland sind vor allem Ford‑Fahrer betroffen (knapp 532.000 Fahrzeuge), dahinter folgen BMW (rund 289.000) und Opel (rund 184.000).