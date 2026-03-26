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Fehlerhafte Autos

Dieser Hersteller dominiert die Rückruf-Statistik

Motor
26.03.2026 05:00
(Bild: SP-X)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Immer wieder sorgen große Rückrufaktionen der Autohersteller für Aufmerksamkeit. Manchmal sind Kleinigkeiten der Grund, oft geht von den betroffenen Fahrzeugen echte Gefahr aus. Wer am häufigsten Fehler ausbessern muss, zeigt ein Blick in die Rückrufdatenbank.

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Aktuell ruft der Volkswagen‑Konzern zigtausende Autos wegen defekter Hochvoltbatterien der Marken VW und Cupra zurück. Die sicherheitsrelevanten Probleme sind längst keine Einzelfälle: Allein in den Jahren 2025 und 2026 wurden fast 500 Rückrufe für Pkw veröffentlicht.

Spitzenreiter bei der Zahl der Rückrufaktionen ist Ford: Die Kölner Marke verzeichnet 61 behördlich registrierte Maßnahmen, gefolgt von Mercedes‑Benz (54) und Opel (47). Volkswagen liegt mit 27 Rückrufaktionen auf Rang fünf.

Das Ranking nach betroffenen Fahrzeugen
Bei den potenziell betroffenen Fahrzeugen führt dagegen der VW‑Konzern: Summiert über alle aktuellen Aktionen sind weltweit mehr als zehn Millionen Fahrzeuge der Wolfsburger in der KBA‑Statistik gelistet. Ford folgt mit rund sieben Millionen betroffenen Fahrzeugen, Kia mit gut 4,5 Millionen. In Deutschland sind vor allem Ford‑Fahrer betroffen (knapp 532.000 Fahrzeuge), dahinter folgen BMW (rund 289.000) und Opel (rund 184.000).

Das Ranking der Hersteller mit den meisten zurückgerufenen Fahrzeugen
Das Ranking der Hersteller mit den meisten zurückgerufenen Fahrzeugen(Bild: SP-X)

Am häufigsten sorgt Brandgefahr durch elektrische Kurzschlüsse oder defekte Hochvoltbatterien für einen Rückruf. Insgesamt 119 Fälle führt die Behörde aktuell auf. An zweiter Stelle folgen Probleme mit Airbags und Gasgeneratoren, an dritter Stelle Motor‑ und Antriebsprobleme. Andere Kategorien wie Brems‑ und Lenkungsdefekte, fehlerhafte Assistenzsysteme oder Sicherheitsgurte machen jeweils kleinere Anteile aus.

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Die Rückrufdatenbank des KBA ist online öffentlich zugänglich. Fahrzeughalter können anhand der KBA‑Referenznummer oder ihrer Fahrgestellnummer prüfen, ob ihr Fahrzeug von einer der bekannten Aktionen betroffen ist.

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