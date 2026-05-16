14 Delikte und 2500 Euro Strafen in vier Minuten

Eigenwillige Erklärungen

Gegen diese Lawine an Strafbescheiden reichte der Syrer Beschwerde beim Salzburger Landesverwaltungsgericht ein: Es tue ihm leid, ihm seien „die Sicherungen durchgebrannt“, erklärte sein Anwalt bei der Beschwerdeverhandlung Anfang Mai – selbst erschien der Syrer nicht. Der 33-Jährige habe offenbar nicht gewusst, dass ein syrischer Führerschein hierzulande nicht gültig sei. Das Quietschen und Driften der Reifen habe er ja nicht absichtlich gemacht, sondern wegen der Fahrweise. Und die Überholmanöver seien gar nicht so gefährlich gewesen, da er ja so schnell war, so die Argumente des Beschwerdeführers. Ein Polizist als Zeuge bezeichnete die Szenen als „Wahnsinnsfahrt“.