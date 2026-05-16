„Fühlt sich an, als hätten wir den Titel gewonnen“

„Schlimmste Woche meiner Karriere“

Auch Sportchef Tino Wawra nicht. Der gebürtige Linzer und Ex-Blau-Weiß-Held wurde von den sonst oft so leidgeprüften GAK-Fans gefeiert. Und das, obwohl es „die schlimmste Woche meiner Karriere war“, sagte Wawra. „Aber jetzt mit einem schönen Ende.“ Wie auch Tobias Koch befand: „Es fällt gerade alles ab. Ich bin so froh, dass der GAK in der Bundesliga bleibt“, jubelte der Mittelfeldspieler und feierte schon im Innenraum des Stadions mit der Mannschaft, als würde es kein Morgen geben. Vor allem nach dem „Auftrag“ von Trainer Ferdinand Feldhofer, der nach dem Schlusspfiff erleichtert und dankbar war: „Es fühlt sich an, als hätten wir gerade einen Titel gewonnen. Jetzt können wir auch einmal zwei Tage Alkohol trinken.“