Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brandgefahr

Mercedes tauscht Akkus bei zwei Elektro-Modellen

Motor
23.02.2026 17:06
(Bild: Mercedes-Benz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Elektroauto, das von selbst in Flammen aufgeht – der Albtraum jedes Autofahrers. Genau das droht offenbar bei zwei Mercedes-Baureihen: Die Stuttgarter haben die Akkus von EQA und EQB schon länger im Auge. Jetzt ziehen sie die Reißleine und holen die gefährlichen Gefährte in die Werkstatt.

0 Kommentare

Mit dem Rückruf geht Mercedes-Benz einen ungewöhnlich weitreichenden Schritt: Nach den bisher durchgeführten Software-Eingriffen sollen nun die Hochvoltbatterien der betroffenen Fahrzeuge vollständig ersetzt werden.

Weltweit sind rund 50.000 Autos von der Maßnahme betroffen, darunter mehrere tausend zwischen Februar 2022 und Juli 2024 in Deutschland produzierte Exemplare. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat bereits einen entsprechenden offiziellen Rückruf mit der Nummer 16136R veröffentlicht.

Ladeleistung und Kapazität beschränkt
Auslöser ist ein mögliches Brandrisiko einzelner Batteriezellen eines Zulieferers, das sich per Update nicht dauerhaft beheben ließ. Zuvor hatte Mercedes vorsorglich die Ladeleistung und nutzbare Kapazität begrenzt. Mit dem nun angekündigten Kompletttausch will der Hersteller die Ursache direkt an der Hardware beseitigen. Laut dem Mercedes-Blog MB-Passion soll der Tausch einige Stunden in Anspruch nehmen.

Bei Mercedes EQA und EQB werden die Akkus ersetzt.
Bei Mercedes EQA und EQB werden die Akkus ersetzt.(Bild: Mercedes-Benz)

Beispielhafte Aktion
Vollständige Batteriewechsel für ganze Baureihen sind in der Branche bislang die absolute Ausnahme. Für die betroffenen Kunden ist der Rückruf eine gute Nachricht, wenn man so will: Nach der Reparatur entfallen die bisherigen Einschränkungen. Zudem dürfte sich der Eingriff positiv auf Reichweite und Wiederverkaufswert auswirken. Die Arbeiten erfolgen kostenfrei.

Vergleichbare Fälle mit Batterietausch gab es bislang nur wenige. Bekannt sind etwa der Batteriewechsel beim Chevrolet Bolt EV oder beim Hyundai Kona Electric in den Jahren 2020 bzw. 2021.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
23.02.2026 17:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Plötzlich bad boy
Neuer Clio: Ist das noch Renault oder schon Alfa?
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.340 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
169.548 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
158.288 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3545 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Motor
WERBUNG
Ein Jahr elektrisch unterwegs mit dem Skoda Elroq
Brandgefahr
Mercedes tauscht Akkus bei zwei Elektro-Modellen
Plötzlich bad boy
Neuer Clio: Ist das noch Renault oder schon Alfa?
Plus der Welt-Sieger
Die Bestseller der größten Automärkte der Welt
Vorbild BMW M5
Audi RS5: Hybrid-Hammer pulverisiert Konkurrenz

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf