Ukrainerin Switolina gewinnt Final-Krimi in Rom

Switolina war gegen Gauff im ersten Satz zweimal mit Break hinten, legte aber letztlich die Basis für ihren insgesamt dritten Rom-Titel nach 2017 und 2018. Ein Rückhandfehler Gauffs bescherte Switolina das im dritten Satz entscheidende Break, und sie nahm Gauff ein weiteres Mal den Aufschlag ab.