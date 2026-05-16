Ukrainerin Switolina gewinnt Final-Krimi in Rom

Die Ukrainerin Elina Switolina hat ihren Siegeslauf beim WTA-1000-Tennisturnier von Rom mit dem Titelgewinn gekrönt. Am Samstag entschied sie als Nummer sieben gesetzt das Finale gegen das drittgereihte US-Ass Coco Gauff 6:4,6:7(3),6:2.
Switolina war gegen Gauff im ersten Satz zweimal mit Break hinten, legte aber letztlich die Basis für ihren insgesamt dritten Rom-Titel nach 2017 und 2018. Ein Rückhandfehler Gauffs bescherte Switolina das im dritten Satz entscheidende Break, und sie nahm Gauff ein weiteres Mal den Aufschlag ab.
Nach Siegen auch gegen Jelena Rybakina (Nr. 2) und Iga Switak (3) ist Switolina nun für die nächsten Sonntag beginnenden French Open Titel-Mitfavoritin, Titelverteidigerin in Paris ist Gauff.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.