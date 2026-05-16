Vom Laufen leben? „Nur mit Unterstützung möglich“

„Da ist ein ganz anderer Druck da“

Die gebürtige Kärntnerin war beim Vienna City Marathon im April schnellste Österreicherin. Während sie heutzutage neben dem Sport einem Beruf nachgeht, konnte sie sich früher für einen gewissen Zeitraum voll auf Triathlon konzentrieren. „Da ist ein ganz anderer Druck da. Man unterschreibt Verträge, die begrenzt sind. Aber wenn man nur für sich selbst sorgen muss, ist das nicht schlimm. Es ermöglicht einem sogar Freiheiten“, sagt die 37-Jährige. Sportlich ist sie weiterhin top unterwegs. Aktuell ist Wutti für die Europameisterschaft in Birmingham im August qualifiziert.