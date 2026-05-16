„Illegale Forderungen“
Iran drängt in Brief an Papst auf Front gegen USA
Der iranische Präsident hat Papst Leo XIV. einen Brief geschrieben und darin dazu aufgerufen, sich gegen die USA zu stellen. Der Ponitfex selbst beschäftigte sich unterdessen mit Künstlicher Intelligenz und der Finanzwelt – und er plant eine Reise.
In einem an den Papst gerichteten Brief hat der iranische Präsident Masoud Pezeshkian die Staaten der Welt dazu aufgefordert, sich gegen „illegale Forderungen“ Washingtons zu stellen. Die „israelisch-amerikanische Aggression“ habe zur Ermordung von Ayatollah Ali Khamenei und weiterer militärischen und politischen Persönlichkeiten geführt und zudem 3468 Zivilisten getötet, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet.
Außerdem seien Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, religiöse Stätten und Infrastruktur erheblich beschädigt worden. Es handle sich um „klare Kriegsverbrechen“. Unter Berufung auf Koran- und Bibelstellen, die Arroganz verurteilten, lobte er zugleich die „moralischen, logischen und gerechten Positionen“ des Papstes zu dem Angriff.
Papst billigt KI-Kommission
Im Vatikan beschäftigt man sich währenddessen mit Künstlicher Intelligenz (KI). Papst Leo XIV. billigte die Einrichtung des Gremiums, das sich mit den Auswirkungen von KI auf den Menschen und die Menschheit sowie Fragen der Würde des Menschen befassen soll. Vertreter mehrerer vatikanischer Behörden sollen in der Kommission sitzen, wie der Heilige Stuhl mitteilte.
Immer wieder widmet sich Leo in Ansprachen und öffentlichen Auftritten der KI und ihren möglichen Risiken. Um das Thema dürfte es auch in Leos ersten großen richtungsweisenden Lehrschreiben gehen. Mit der Veröffentlichung dieser sogenannten Enzyklika wird nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals „Vatican News“ gegen Monatsende gerechnet. Der Arbeitstitel der Enzyklika lautet mehreren Medienberichten zufolge „Magnifica humanitas“ (Die großartige Menschheit).
Papst: Banker sollen Menschen in Mittelpunkt stellen
Auch bei einem Treffen mit leitenden Vertretern mehrerer italienischer Banken hat Papst Leo XIV. betont, wie wichtig es sei, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. „In einer Bank begegnet man nicht in erster Linie Kapital, sondern Menschen“, sagte der Papst laut Angaben aus dem Vatikan. Hinter den Zahlen stünden Männer, Frauen und Familien, die Unterstützung benötigten.
Der Papst warnte zugleich vor einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung im Finanzwesen. Kunden dürften nicht der „Kälte algorithmischer Systeme“ überlassen werden, auch wenn diese effizient und mathematisch präzise arbeiteten. Stattdessen seien Banken dazu aufgerufen, hinter technischen Prozessen weiterhin eine persönliche, zugewandte Betreuung spürbar zu machen, so der Heilige Vater.
„Sie verschwinden aus der Pfarre“
Papst Leo XIV. traf am Samstag auch Jugendliche aus Genua. Dabei rief er sie auf, sich auch nach der Firmung noch in der Pfarre sehen zu lassen. „Wenn die Spendung der Firmung eine der größten Freuden eines Bischofs ist, dann gibt es doch etwas anderes, das ihn traurig stimmt – wenn man nämlich die jungen Leute nie wieder zu Gesicht bekommt! Sie verschwinden aus der Pfarre“, so der Papst.
Leo reist nach Frankreich
Zum ersten Mal seit 18 Jahren wird ein Papst nach Frankreich reisen: Leo XIV. wird vom 25. bis 28. September dort sein. Demnach folgt der Papst einer Einladung des französischen Staatsoberhaupts Emmanuel Macron sowie der Kirche in Frankreich. Während seines Aufenthalts wird er auch die Pariser Zentrale der UNESCO besuchen, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Samstag mit.
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