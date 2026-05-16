Iran drängt in Brief an Papst auf Front gegen USA

„Sie verschwinden aus der Pfarre“

Papst Leo XIV. traf am Samstag auch Jugendliche aus Genua. Dabei rief er sie auf, sich auch nach der Firmung noch in der Pfarre sehen zu lassen. „Wenn die Spendung der Firmung eine der größten Freuden eines Bischofs ist, dann gibt es doch etwas anderes, das ihn traurig stimmt – wenn man nämlich die jungen Leute nie wieder zu Gesicht bekommt! Sie verschwinden aus der Pfarre“, so der Papst.