Zweite WM-Siege für Kanada und die Schweiz

Rekordweltmeister Kanada hat bei der Eishockey-WM den zweiten Sieg eingefahren. Beim 6:0-Sieg gegen Italien am Samstag ragte der junge Kapitän Macklin Celebrini mit zwei Toren und einem Assist heraus. Tschechien musste sich in Gruppe B im Abendspiel überraschend gegen Slowenien nach Verlängerung 2:3 geschlagen geben.
In der Österreich-Gruppe hält Gastgeber Schweiz nach einem 4:2 gegen Lettland beim Punktemaximum von sechs Zählern.
Die Schweizer trafen in Zürich vor 10.000 Zuschauern durch Timo Meier erst nach 30 Minuten, Lettlands Goalie Kristers Gudlevskis hatte die Hausherren davor immer wieder zur Verzweiflung gebracht. Damien Riat, Dean Kukan und erneut Riat stellten mit ihren Toren schließlich den verdienten Schweizer Sieg sicher. Für die Letten trug sich ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers als Doppeltorschütze ein.
Für die Slowenen glich zunächst Anze Kuralt knapp zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 aus, in der Overtime traf Marcel Mahkovec nach 1:14 Minuten entscheidend.
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