Zweite WM-Siege für Kanada und die Schweiz

Die Schweizer trafen in Zürich vor 10.000 Zuschauern durch Timo Meier erst nach 30 Minuten, Lettlands Goalie Kristers Gudlevskis hatte die Hausherren davor immer wieder zur Verzweiflung gebracht. Damien Riat, Dean Kukan und erneut Riat stellten mit ihren Toren schließlich den verdienten Schweizer Sieg sicher. Für die Letten trug sich ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers als Doppeltorschütze ein.