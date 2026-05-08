Wie funktioniert das Zweimassenschwungrad?

Die Lösung der Vibrationsprobleme

Hier kommt das Zweimassenschwungrad (ZMS) ins Spiel. Anders als ein einfaches Schwungrad, das nur aus einem massiven Teil besteht, besteht das ZMS aus zwei Massen: einer primären, die mit der Kurbelwelle des Motors verbunden ist, und einer sekundären, die das Drehmoment an das Getriebe weitergibt. Zwischen diesen beiden Massen befindet sich ein komplexes Dämpfersystem mit Federn und gegebenenfalls Reibelementen. Dieses wirkt wie ein Puffer und gleicht die Drehungleichmäßigkeiten aus, bevor sie das Getriebe erreichen.