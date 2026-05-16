ÖFB-Legionär feiert Titel-Party in zwei Ländern!

Kärntens Fußballer feiern Meistertitel! Nach Adis Jasic (der mit Al-Ain die Emiraten-Liga gewann) und Kathi Naschenweng (die sich mit Bayern Meisterschaft und Cup krallte) stemmt auch Marcel Monsberger heuer zwei Pokale in den Himmel! Und einen davon völlig unerwartet. . .