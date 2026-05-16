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ÖFB-Legionär feiert Titel-Party in zwei Ländern!

Fußball International
16.05.2026 21:57
Debütierte einst für WAC, feiert nun den Schweizer Zweitliga-Titel mit dem FC Vaduz: Stürmer ...
Debütierte einst für WAC, feiert nun den Schweizer Zweitliga-Titel mit dem FC Vaduz: Stürmer Marcel Monsberger.(Bild: FC Vaduz)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan
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Kärntens Fußballer feiern Meistertitel! Nach Adis Jasic (der mit Al-Ain die Emiraten-Liga gewann) und Kathi Naschenweng (die sich mit Bayern Meisterschaft und Cup krallte) stemmt auch Marcel Monsberger heuer zwei Pokale in den Himmel! Und einen davon völlig unerwartet. . .

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