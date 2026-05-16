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So feiern die Bayern Titel und Jahrtausend-Rekord

Deutsche Bundesliga
16.05.2026 21:51
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern beendet die Bundesliga-Saison mit einer großen Meisterparty. Beim 5:1 gegen Köln stehen Harry Kane, Leon Goretzka und ein Jahrtausend-Rekord im Mittelpunkt.

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Denn: Mit insgesamt 122 Liga-Toren stellte die Truppe von Vincent Kompany einen neuen europaweiten Jahrtausend-Rekord auf! Seit 2000 hielt diesen bisher Real Madrid mit 121 Tore in der Saison 2011/12. 

(Bild: GEPA)

„Kanonen-Triple“
Maßgeblichen Anteil daran hatte Kane, der auch gegen Köln einen Triplepack schnürte. Zu den 122 Toren der Münchner steuerte Kane alleine 36 (!) bei – also mehr als 29 Prozent. Die Torjägerkanone konnte sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft damit erneut sichern, bereits zum dritten Mal in Folge. Das „Kanonen-Triple“ ist damit perfekt. Er ist der erste Spieler, dem dies in seinen ersten drei Spielzeiten in der Bundesliga gelang und auch der einzige, der jeweils über 25 Treffer erzielte. Auch die Scorerwertung der Liga führt Kane dank sieben Assists an – dicht gefolgt von seinen Teamkollegen Michael Olise (15 Tore/22 Assists) und Luis Díaz (15/17), die gemeinsam mit ihm eine der torgefährlichsten Offensiven Europas bilden.

Hier die besten Videos von der Titel-Party:

Auch die Rangliste beim Goldenen Schuh – dem erfolgreichsten Torjäger Europas – führt Kane nach seinem letzten Liga-Spiel mit deutlichem Vorsprung an. 

Hier die schönsten Bilder der Titel-Party:

+19
Fotos

Bewegende Szenen gab es dann auch zehn Minuten vor dem Abpfiff: Goretzka wurde unter Standing Ovations von allen Mitspielern auf dem Platz verabschiedet und ausgewechselt. Wenig später stieg die Titel-Party.

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