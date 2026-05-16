So feiern die Bayern Titel und Jahrtausend-Rekord

„Kanonen-Triple“

Maßgeblichen Anteil daran hatte Kane, der auch gegen Köln einen Triplepack schnürte. Zu den 122 Toren der Münchner steuerte Kane alleine 36 (!) bei – also mehr als 29 Prozent. Die Torjägerkanone konnte sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft damit erneut sichern, bereits zum dritten Mal in Folge. Das „Kanonen-Triple“ ist damit perfekt. Er ist der erste Spieler, dem dies in seinen ersten drei Spielzeiten in der Bundesliga gelang und auch der einzige, der jeweils über 25 Treffer erzielte. Auch die Scorerwertung der Liga führt Kane dank sieben Assists an – dicht gefolgt von seinen Teamkollegen Michael Olise (15 Tore/22 Assists) und Luis Díaz (15/17), die gemeinsam mit ihm eine der torgefährlichsten Offensiven Europas bilden.