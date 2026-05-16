Mittelmeer-Staaten warnen: Flüchtlingswelle droht

Die vier Länder einigten sich bei den Gesprächen darauf, ihre Zusammenarbeit in vier zentralen Bereichen fortzusetzen: Verbesserung der Sicherheit in der Region, Hilfe für die betroffene Bevölkerung vor Ort, Umsetzung des neuen EU-Migrations- und Asylpakts sowie der Schutz der EU-Außengrenzen im Einklang mit internationalem Recht.