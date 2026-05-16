Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Lage in Nahost

Mittelmeer-Staaten warnen: Flüchtlingswelle droht

Ausland
16.05.2026 22:43
Vier Mittelmeerstaaten fürchten, dass bald viele Flüchtlinge aus Nahost kommen werden. ...
Vier Mittelmeerstaaten fürchten, dass bald viele Flüchtlinge aus Nahost kommen werden. (Archivbild)(Bild: AFP/COSTAS METAXAKIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es könnte eine neue Flüchtlingswelle nach Europa rollen. Davor warnen zumindest Italien, Griechenland, Malta und Zypern mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage im Nahen Osten. Die vier Länder wollen jetzt ihre Zusammenarbeit in puncto Migration verstärken.

0 Kommentare

Die Staats- und Regierungschefs der vier Staaten betonten in einer gemeinsamen Erklärung die Notwendigkeit, frühzeitig gegenzusteuern. Ihr Treffen am Rande des „Europe Gulf Forum“ knüpfte an ein vorheriges Treffen in Ayia Napa auf Zypern an.

Die vier Länder einigten sich bei den Gesprächen darauf, ihre Zusammenarbeit in vier zentralen Bereichen fortzusetzen: Verbesserung der Sicherheit in der Region, Hilfe für die betroffene Bevölkerung vor Ort, Umsetzung des neuen EU-Migrations- und Asylpakts sowie der Schutz der EU-Außengrenzen im Einklang mit internationalem Recht.

Verstärkter Kampf gegen Schleuser
Zu den konkret geprüften Maßnahmen zählen nach Angaben der vier Mittelmeerstaaten eine engere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern, ein verstärkter Kampf gegen Schleuser und Menschenhändler, sowie eine mögliche Aktivierung der EU-Regelung für Krisensituationen und Fälle höherer Gewalt.

Lesen Sie auch:
Ein Archivbild zeigt Migranten, die auf Kreta ankommen.
Der Druck steigt
Neue Flüchtlingswelle auf Urlaubsinsel Kreta
12.05.2026
„Krone“-Kommentar
Neuer Ansturm auf Europa droht
19.03.2026
Nahost-Flüchtlinge
„Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen“
06.03.2026

Zur Abstimmung nationaler Maßnahmen im Falle eines deutlichen Anstiegs von Migrationsbewegungen will Italiens Innenminister Matteo Piantedosi seine Amtskollegen aus Zypern, Griechenland und Malta am 17. Juni 2026 zu einem Treffen nach Rom einladen. Die Länder gelten als besonders stark von irregulären Migrationsbewegungen in Richtung Europäische Union betroffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
16.05.2026 22:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf