Neue Rätsel im Krimi um getöteten Kater in Tirol

Lief Kater den Verdächtigen zu?

Dem Vernehmen nach sei der später getötete Kater unbekannter Herkunft den Verdächtigen vor einiger Zeit zugelaufen. Und dann wird es besonders mysteriös: Die Tiroler hätten die Katze zum Tierarzt gebracht, um sie kastrieren zu lassen, heißt es. Und hier liegt der Unterschied: „Puma“ war schon seit Jahren kastriert.