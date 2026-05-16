Linz-Boss: „Werden das schonungslos analysieren!“

„Es ist sehr, sehr schmerzhaft“, so Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek nach dem Spiel im Interview mit Sky. „Es tut mir für alle Fans und Unterstützer sehr leid, weil hier in den letzten Jahren sehr viel entwickelt worden ist. Insofern ist es ein sehr schmerzhafter Tag. Aber wir haben immer wieder individuelle Fehler gemacht und wir haben Spieler gehabt, die nicht an ihr Leistungsmaximum gekommen sind. Wir werden das alles besprechen, analysieren und dir richtigen Schlüsse ziehen. Es ist derzeit sehr viel Emotion in den Themen. Wichtig ist, dass wir das schonungslos analysieren und die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ziehen und die kommende Saison in der zweiten Liga den Meistertitel feiern und dann wieder aufsteigen.“