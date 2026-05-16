Pensionist trug ungeniert Pullover mit NS-Symbolen

Auf einem Flohmarkt in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck staunten Samstagvormittag Besucher nicht schlecht. Ein 67-Jähriger spazierte mit einem Pullover durch die Reihen, auf dem nationalsozialistische Symbole zu sehen waren. Doch das war längst noch nicht alles.
War der Pensionist aus dem Tiroler Oberland bei dem Flohmarkt in Innsbruck auf der Suche nach einschlägigen Erinnerungsstücken? Diese Frage konnte Samstagvormittag nicht geklärt werden. Doch der 67-Jährige besitzt offenbar schon eine Menge Gegenstände aus der NS-Zeit, die unter das Verbotsgesetz fallen.
Polizei durchsuchte Wohnsitz
Der öffentliche Auftritt mit nationalsozialistischen Symbolen auf dem Pullover blieb jedenfalls nicht unbemerkt. Die Polizei wurde gerufen und nahm den Mann fest. Am Wohnsitz des Tirolers in Pfunds hielt die Exekutive daraufhin Nachschau. Und es tat sich eine gruselige Sammlung auf. „Es wurde eine Vielzahl an weiteren Gegenständen mit NS-Bezug aufgefunden und sichergestellt“, heißt es bei der Polizei.
Noch laufen die Ermittlungen. Nach Abschluss wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Verdacht des Verbrechens nach dem Verbotsgesetz erstattet.
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