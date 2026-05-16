Pensionist trug ungeniert Pullover mit NS-Symbolen

Polizei durchsuchte Wohnsitz

Der öffentliche Auftritt mit nationalsozialistischen Symbolen auf dem Pullover blieb jedenfalls nicht unbemerkt. Die Polizei wurde gerufen und nahm den Mann fest. Am Wohnsitz des Tirolers in Pfunds hielt die Exekutive daraufhin Nachschau. Und es tat sich eine gruselige Sammlung auf. „Es wurde eine Vielzahl an weiteren Gegenständen mit NS-Bezug aufgefunden und sichergestellt“, heißt es bei der Polizei.