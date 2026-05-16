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Thomas Silberberger:

„Hut ab vor dieser Truppe, die toter wie tot war“

Bundesliga
16.05.2026 19:51
WAC-Coach Thomas Silberberger
WAC-Coach Thomas Silberberger(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Hut ab vor dieser Truppe, die toter wie tot war, als ich sie übernommen habe.“ WAC-Coach Thomas Silberberger fällt ein Stein vom Herzen, denn seine Truppe hat Platz zwei in der Quali-Gruppe mit einem 2:0-Sieg gegen WSG Tirol abgesichert. Hier alle Stimmen zum Spiel ...

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Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Es war ein hochverdienter Sieg der Malle-Truppe. Mit dem 2:0 sind sie gut bedient. Zur Halbzeit kann es 3:0 oder 4:0 stehen. Wir haben wieder fast nichts zugelassen. Da bin ich schon stolz auf die Truppe, was wir erreicht haben in den sieben Qualirunden-Spielen mit 14 Punkten und fünfmal zu null. Hut ab vor dieser Truppe, die toter wie tot war, als ich sie übernommen habe. Der Trainer ist ja nur Passagier. Ich habe ihnen Leben eingehaucht, das war meine Aufgabe. Ich denke schon, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft jetzt gierig ist.“

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Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Das erste Tor so früh hat uns doch den Stecker gezogen. Dann war es am Ende ein verdienter Sieg des WAC. Mit dem Wind im Rücken haben wir es in der zweiten Halbzeit noch einmal versucht, aber uns ist kein Tor geglückt. Dann müssen wir das so akzeptieren. 40 Punkte mit der WSG in diesem Jahr zu erreichen ist eine herausragende Leistung unserer Mannschaft, mit den Mitteln, die wir haben. Die Mannschaft kann sehr stolz sein auf sich. Es ist nicht selbstverständlich, den Klassenerhalt als WSG zu schaffen.“

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