Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „Es war ein hochverdienter Sieg der Malle-Truppe. Mit dem 2:0 sind sie gut bedient. Zur Halbzeit kann es 3:0 oder 4:0 stehen. Wir haben wieder fast nichts zugelassen. Da bin ich schon stolz auf die Truppe, was wir erreicht haben in den sieben Qualirunden-Spielen mit 14 Punkten und fünfmal zu null. Hut ab vor dieser Truppe, die toter wie tot war, als ich sie übernommen habe. Der Trainer ist ja nur Passagier. Ich habe ihnen Leben eingehaucht, das war meine Aufgabe. Ich denke schon, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft jetzt gierig ist.“