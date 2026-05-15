VW ID. Polo GTI: Hier kommt der Retro-Sportler

Mit 226 PS (und 290 Nm) ist der ID. Polo mehr als doppelt so stark wie der erste VW Golf GTI, aber bei Weitem nicht doppelt so schwer. Mit einem DIN-Leergewicht von 1465 kg ist er sogar leichter als seine zivilen Brüder. Das ermöglicht einen Standardsprintwert von 6,8 Sekunden. Allerdings war noch kein GTI langsamer: 175 km/h müssen reichen.