BC Vienna erzwingt fünftes Semifinalmatch

Nach einem knappen Halbzeitrückstand drehten die Gastgeber das Spiel scheinbar im dritten Viertel, doch die Burgenländer kamen noch einmal heran. Mit 87:87 ging es in die letzte Minute der regulären Spielzeit, in der auf beiden Seiten u.a. noch je ein Dreier fiel. Auch die „Overtime“ verlief bis in die letzte der fünf Extra-Minuten eng, ein Ballverlust der Gunners hatte aber letztlich eine Vierpunkte-Führung der Heimischen und somit die Vorentscheidung als Folge.