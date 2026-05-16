BC Vienna erzwingt fünftes Semifinalmatch

BC Vienna hat im Semifinale der österreichischen Basketball-Liga der Männer gegen die Oberwart Gunner ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen.
Die Wiener siegten gegen den Titelverteidiger am Samstag daheim nach Verlängerung 106:100 (92:92, 43:47). Spiel fünf findet am Dienstag (19.15 Uhr) in Oberwart statt. In der Finalserie stehen seit Donnerstag die Kapfenberg Bulls, und das zum zehnten Mal in ihrer Vereinsgeschichte.
Nach einem knappen Halbzeitrückstand drehten die Gastgeber das Spiel scheinbar im dritten Viertel, doch die Burgenländer kamen noch einmal heran. Mit 87:87 ging es in die letzte Minute der regulären Spielzeit, in der auf beiden Seiten u.a. noch je ein Dreier fiel. Auch die „Overtime“ verlief bis in die letzte der fünf Extra-Minuten eng, ein Ballverlust der Gunners hatte aber letztlich eine Vierpunkte-Führung der Heimischen und somit die Vorentscheidung als Folge.
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