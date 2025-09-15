Brandgefahr: Autoriese startet neuen Mega-Rückruf



„Aufgrund möglicherweise gelockerter Muttern kann es zu einer Kraftstoffleckage an der Hochdruckleitung zwischen der Hochdruckpumpe und dem Rail kommen. Dies kann zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führen und im schlimmsten, jedoch eher unwahrscheinlichen Fall, kann es zu einem Brand kommen“, so Stummvoll. In Österreich sind diesbezüglich bislang keine Vorfälle und keine Brände aufgetreten.