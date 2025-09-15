Brandgefahr: Autoriese startet neuen Mega-Rückruf

Der Autokonzern Stellantis hat einen riesigen Rückruf gestartet: Weltweit sollen 756.916 Fahrzeuge umgehend in die Werkstatt, da ein gefährlicher Mangel zu verheerenden Motorbränden führen kann.
In Österreich sind laut Stellantis Austria rund 7600 Fahrzeuge betroffen. „Die Rückrufaktion betrifft eine mögliche Kraftstoffleckage bei einigen Fahrzeugen mit Mild-Hybrid-Motorisierungen“, erklärte Konzernsprecher Christoph Stummvoll gegenüber krone.at.
Die große Rückholaktion umfasst in Österreich zahlreiche Fahrzeuge von Opel (1900), Peugeot (3300), Fiat (400), Citroën (1300), Jeep (500) und Alfa Romeo (500). Grund für die dringende Maßnahme ist laut dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ein schwerwiegender Produktionsfehler. Demnach wurden Anschlüsse zwischen der Hochdruck-Treibstoffleitung und dem Kraftstoffrail nicht korrekt verschraubt.
Brand kann im „schlimmsten Fall“ auftreten
Die Konsequenz: Durch diese undichte Stelle kann im schlimmsten Fall hochentzündliches Benzin austreten und sich an glühend heißen Motorteilen entzünden.
Betroffen sind Fahrzeuge, die laut „Bild“ hauptsächlich im Zeitraum zwischen Oktober 2022 und Mitte 2025 produziert wurden:
„Aufgrund möglicherweise gelockerter Muttern kann es zu einer Kraftstoffleckage an der Hochdruckleitung zwischen der Hochdruckpumpe und dem Rail kommen. Dies kann zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führen und im schlimmsten, jedoch eher unwahrscheinlichen Fall, kann es zu einem Brand kommen“, so Stummvoll. In Österreich sind diesbezüglich bislang keine Vorfälle und keine Brände aufgetreten.
Rückruf läuft seit Mitte des Jahres
Das KBA meldete bis Mitte Juni bereits elf Brände in Deutschland, die nachweislich auf diesen Defekt zurückzuführen sind.
Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Ministerium für Konsumentenschutz direkt kontaktiert und gebeten, zeitnah einen Werkstatttermin zu vereinbaren. „Um das Problem zu beheben, werden die Muttern an der Hochdruckleitung und die Schrauben am Rail nachgezogen“, heißt es gegenüber krone.at.
Der Eingriff ist für Kunden kostenlos und dauert nur kurz, sollte aber keinesfalls aufgeschoben werden, um das ernste Sicherheitsrisiko auszuschließen. Die Rückrufaktion laufe in Österreich seit Mitte Juli. Der Autoriese Stellantis rief bereits Anfang des Jahres Dieselfahrzeuge wegen Problemen mit der Steuerkette zurück.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.