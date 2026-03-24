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Brandgefahr!

Volkswagen ruft rund 95.000 E-Autos zurück

Ausland
24.03.2026 14:58
Eine Fertigungshalle in Hannover mit neuen VW ID.Buzz
Eine Fertigungshalle in Hannover mit neuen VW ID.Buzz(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Volkswagen-Konzern muss weltweit rund 95.000 Elektroautos der Modellreihen ID und Cupra zurückrufen. Der Schritt ist wegen Brandgefahr in den Batterien der Fahrzeuge notwendig geworden.

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Fehlerhafte Module der Hochvoltbatterie könnten zu geringerer Reichweite und dem Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte führen. „Es besteht Brandgefahr“, heißt es in der Rückruf-Datenbank des KBA. Der Fehler müsse mit einem Software-Update behoben werden.

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Als Erstes hatte das Fachportal „Kfz-Betrieb“ über den Rückruf berichtet. Er betrifft weltweit knapp 75.000 VW-Elektroautos der Typen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.BUZZ aus den Baujahren 2023 und 2024) und etwa 19.500 Cupra Born der Baujahre 2022 bis 2024.

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