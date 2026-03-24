Brandgefahr!
Volkswagen ruft rund 95.000 E-Autos zurück
Von krone.at
Der Volkswagen-Konzern muss weltweit rund 95.000 Elektroautos der Modellreihen ID und Cupra zurückrufen. Der Schritt ist wegen Brandgefahr in den Batterien der Fahrzeuge notwendig geworden.
Fehlerhafte Module der Hochvoltbatterie könnten zu geringerer Reichweite und dem Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte führen. „Es besteht Brandgefahr“, heißt es in der Rückruf-Datenbank des KBA. Der Fehler müsse mit einem Software-Update behoben werden.
Als Erstes hatte das Fachportal „Kfz-Betrieb“ über den Rückruf berichtet. Er betrifft weltweit knapp 75.000 VW-Elektroautos der Typen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.BUZZ aus den Baujahren 2023 und 2024) und etwa 19.500 Cupra Born der Baujahre 2022 bis 2024.
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