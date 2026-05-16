Xabi Alonso und Chelsea: Deal vor dem Abschluss!

Xabi Alonso soll zugestimmt haben, nächster Trainer des FC Chelsea zu werden! Der englische Top-Klub arbeitet an einer Verkündung in den nächsten Tagen.
Das berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano am Samstagabend. „Xabi hat JA gesagt“, schrieb er auf X. Von einem Vierjahresvertrag ist die Rede.
Der Spanier, der Bayer Leverkusen sensationell zur Meisterschaft führte und später zu Real Madrid wechselte, ist seit Jänner auf dem Markt.
Trotz einer ordentlichen Bilanz von nur sechs Niederlagen in 34 Spielen musste Alonso bei Real Madrid seinen Hut nehmen.
Chaos-Saison
Mit Alonso soll die aktuelle Chaos-Saison der „Blues“ vergessen gemacht werden. Zwei Spieltage vor Saisonschluss belegen sie Rang neun in der Premier League und haben nur noch theoretische Chancen auf einen Startplatz in einem europäischen Wettbewerb.
Damit ist auch klar: Oliver Glasner geht leer aus und muss sich nach dieser Saison einen anderen Top-Klub suchen. Nach den letzten erfolgreichen Jahren dürfte es dem Österreicher jedoch nicht an Angeboten mangeln.
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