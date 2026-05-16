Freiheit unterwegs: Tipps fürs Reisen mit Camper

Das Problem beginnt dort, wo die Realität auf das Freiheitsgefühl trifft. Wildcampen ist in den meisten europäischen Ländern verboten. Erlaubt ist lediglich, eine Nacht im Fahrzeug zu schlafen, um wieder fahrtüchtig zu werden. Mehr nicht. Markise ausfahren, Tisch aufstellen oder mehrere Tage bleiben, können ganz schnell ins Geld gehen, wenn die Exekutive aufkreuzt. Wer also am Abend mit Blick auf den Sonnenuntergang sein Gläschen Wein und am Morgen den Kaffee mit Blick auf das Panorama genießt, wirkt selten wie ein übermüdeter Autofahrer.