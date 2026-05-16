Freiheit unterwegs: Tipps fürs Reisen mit Camper

Der Boom bei Wohn- und Reisemobilen hält an. Doch mit der wachsenden Zahl der Camper wächst auch der Konflikt um Parkplätze, Landschaft und Infrastruktur. Apps zeigen zwar immer neue Stellplätze, die vermeintliche Freiheit hat jedoch ihren Preis.
Es ist ein Ort, der auf keiner offiziellen Campingkarte steht, aber in einschlägigen Apps – wie so viele andere Orte auch – längst ein Klassiker ist. Der Parkplatz am Texaspass im Kaiserstuhl, zwischen Freiburg und der deutsch-französischen Grenze. Ein schmaler Asphaltstreifen zwischen Reben und Hügeln, mit weitem Blick über die Rheinebene bis zu den Vogesen. Abends färbt sich der Himmel rot, am Morgen zieht feiner Nebel aus den Weinbergen hoch. Ein perfekter Platz für die Nacht im Camper.
Perfekt, solange man nicht hinter die Büsche schaut. Denn dort liegen die weniger romantischen Hinterlassenschaften des mobilen Freiheitsdrangs. Taschentücher, Feuchttücher, manchmal Schlimmeres, das die Bezeichnung in ein neues Licht setzt. Infrastruktur gibt es hier nicht. Kein Wasser, kein WC, keine Entsorgung. Nur Aussicht.
Der Trend zum Wohn- und Reisemobil ist ungebrochen. Immer mehr Menschen suchen die vermeintliche Freiheit auf vier Rädern und rollen mit Campingbussen oder ausgewachsenen Reisemobilen durchs Land. Die passenden Stellplätze finden sie über Apps wie Park4Night, die Tausende Parkplätze, Aussichtspunkte und abgelegene Buchten auflisten.
Das Problem beginnt dort, wo die Realität auf das Freiheitsgefühl trifft. Wildcampen ist in den meisten europäischen Ländern verboten. Erlaubt ist lediglich, eine Nacht im Fahrzeug zu schlafen, um wieder fahrtüchtig zu werden. Mehr nicht. Markise ausfahren, Tisch aufstellen oder mehrere Tage bleiben, können ganz schnell ins Geld gehen, wenn die Exekutive aufkreuzt. Wer also am Abend mit Blick auf den Sonnenuntergang sein Gläschen Wein und am Morgen den Kaffee mit Blick auf das Panorama genießt, wirkt selten wie ein übermüdeter Autofahrer.
Freiheit hört da auf, wo sie andere einschränkt
In der Praxis interessiert das viele Wohnmobilisten wenig. Camper, die frei stehen, meiden häufig Campingplätze. Die erscheinen ihnen zu teuer, zu eng oder zu reglementiert. Sie stehen lieber auf Wanderparkplätzen, an Aussichtspunkten oder am Rand von Weinbergen. Große Fahrzeuge haben zwar eine Toilette an Bord. Wer dagegen im ausgebauten VW-Bus schläft oder im minimalistischen Campervan reist, hat so etwas nicht. Die Konsequenz landet dann oft in der Landschaft.
Das sorgt zunehmend für Ärger bei Anwohnern und Gemeinden. Denn die Fahrzeuge sind nicht nur groß, sie blockieren auch Parkraum. Oft stehen sie tagelang auf normalen Parkplätzen, obwohl sie mit über 6 Metern Länge eigentlich kaum hineinpassen.
Außerdem profitieren lokale Betriebe kaum von dieser Art des Reisens. Der Ort bleibt Kulisse, mehr nicht. Der Camper kocht selbst, schläft im eigenen Bett und fährt am nächsten Morgen weiter. Kontakt zu Einheimischen gibt es selten.
Es gibt auch verträgliche App-Alternativen
Eine Alternative dazu sind Konzepte, die genau diesen Kontakt wieder herstellen wollen. Eine der bekanntesten Plattformen ist Landvergnügen. Die App listet Stellplätze bei Bauernhöfen, Winzern, Hofläden oder landwirtschaftlichen Betrieben auf. Wer Mitglied ist, darf dort in der Regel eine Nacht kostenlos stehen. Erwartet wird im Gegenzug, dass Gäste im Hofladen einkaufen, eine Weinprobe machen oder regionale Produkte mitnehmen.
Wie beispielsweise bei der Destillerie Senft im Hinterland des Bodensees. Der Familienbetrieb hat Kooperationen mit Roadsurfer und mit Landvergnügen und stellt Gästen vier Stellplätze in der Apfelplantage zur Verfügung. Für Daniel Eck von dem Obst- und Schnapsbetrieb eine echte Win-Win-Situation: „Die Besucher probieren bei uns, kaufen gerne ein und bleiben uns als Kunden erhalten.“ Vorteil für die Gäste: Nachdem sie sich ausgiebig durchs hochprozentige Sortiment getrunken haben, steht das eigene Bett vor der Tür.
Die Mitgliedschaft kostet bei Landvergnügen rund 70 Euro pro Jahr. Dafür erhält man Zugriff auf rund 2100 Gastgeber in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem kann man viele Plätze im Voraus buchen. Der eigentliche Mehrwert liegt jedoch weniger im Stellplatz als im Erlebnis. Statt auf einem anonymen Parkplatz steht man auf einem Hof, kommt mit den Gastgebern ins Gespräch und erfährt etwas über Weinbau, Landwirtschaft oder regionale Spezialitäten.
Infrastruktur manchmal inklusive
Manche Betriebe gehen noch einen Schritt weiter. Sie öffnen ihr WC oder haben sogar eine kleine Dusche eingerichtet. Damit wird der Aufenthalt auch für einfache Campervans ohne eigene Sanitäranlage problemlos möglich.
Ein anderes Modell verfolgt die Plattform Alpaca Camping. Hier können Landwirte oder Privatpersonen Stellplätze anbieten, die direkt über die App gebucht werden. Die Plattform ist kostenlos, bezahlt wird der Gastgeber. Die Preise liegen meist zwischen zehn und dreißig Euro pro Nacht. Theoretisch lassen sich dort auch Plätze mit WC oder Dusche filtern. Praktisch funktioniert das nur bedingt. Die Auswahl ist klein, und viele Plätze sind einfache Wiesen ohne Infrastruktur.
In Italien vermittelt Agricamper Stellplätze auf Bauernhöfen und Weingütern. Das Modell ähnelt Landvergnügen. Die Mitgliedschaft erlaubt es, für eine Nacht kostenlos auf teilnehmenden Betrieben zu stehen, oft verbunden mit einer Verkostung oder einem Einkauf im Hofladen.
In Großbritannien verfolgt Brit Stops ein vergleichbares Konzept. Hier öffnen vor allem Pubs, Farmen oder kleine Brauereien ihre Parkplätze für Camper. Auch hier gilt: Übernachten ist gratis, erwartet wird ein Abendessen oder zumindest ein Pint an der Bar.
Am Texaspass gibt’s das auch. Nur eben aus dem Bordkühlschrank. Und ohne Einheimische. Dafür mit Klappsessel vorm Bus – und Stuhl im Gebüsch.
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