Demenz: Geistiger Verfall beginnt in den Gefäßen

Blutdruckkontrolle ist wichtig

Hoher Blutdruck schädigt langfristig die Gefäße im Gehirn – und damit das Organ selbst. Regelmäßige Kontrollen und konsequente Therapie gehören daher zur zentralen Gehirnvorsorge. „Gute Blutdruckkontrolle stellt eine der wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen dar, besonders im mittleren und höheren Lebensalter. Wissenschaftlich ist das nicht perfekt belegt, aber deutlich genug, dass Fachstellen es klar empfehlen“, erläutert Dr. Maté.