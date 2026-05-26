Ex-Salzburg-Coach Marsch verlängert als Teamchef

Der ehemalige Fußballtrainer von Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, hat seinen Vertrag beim kanadischen Männer-Nationalteam bis nach der WM 2030 verlängert.
„Ich bin begeistert, hier ein längerfristiges Engagement zu haben, dabei zu helfen, dieses Programm in den nächsten Jahren zu entwickeln und diese Gruppe weiterhin bis zum höchsten Level zu treiben“, sagte der 52-Jährige. Marsch erzielte mit Kanada eine Rekord-Bilanz von 14 Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen.
Co-Gastgeber Kanada trifft bei der im Juni startenden WM auf Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz.
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