Ex-Salzburg-Coach Marsch verlängert als Teamchef

„Ich bin begeistert, hier ein längerfristiges Engagement zu haben, dabei zu helfen, dieses Programm in den nächsten Jahren zu entwickeln und diese Gruppe weiterhin bis zum höchsten Level zu treiben“, sagte der 52-Jährige. Marsch erzielte mit Kanada eine Rekord-Bilanz von 14 Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen.