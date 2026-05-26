Durchschnittlich wirft jeder Österreicher im Monat 100 Euro an Lebensmittel in die Tonne. Davon sind insbesondere Obst und Gemüse sowie Brot- und Backwaren betroffen. Unsere Frage des Tages vom 26. Mai lautet: „Müssen Sie auch regelmäßig Lebensmittel wegwerfen?“
Wie häufig müssen Sie Essen wegwerfen und wovon landet bei Ihnen am meisten im Mistkübel oder am Kompost? Welche Vorkehrungen treffen Sie, um die Lebensmittelverschwendung möglichst gering zu halten? Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial seitens der Politik und des Handels?
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