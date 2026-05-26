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Frage des Tages

Müssen Sie auch regelmäßig Lebensmittel wegwerfen?

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26.05.2026 11:32
Backwaren zählen zu den Lebensmitteln, die am häufigsten weggeworfen werden.
Backwaren zählen zu den Lebensmitteln, die am häufigsten weggeworfen werden.(Bild: Land schafft Leben)
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Von Community

Durchschnittlich wirft jeder Österreicher im Monat 100 Euro an Lebensmittel in die Tonne. Davon sind insbesondere Obst und Gemüse sowie Brot- und Backwaren betroffen. Unsere Frage des Tages vom 26. Mai lautet: „Müssen Sie auch regelmäßig Lebensmittel wegwerfen?“

0 Kommentare

Wie häufig müssen Sie Essen wegwerfen und wovon landet bei Ihnen am meisten im Mistkübel oder am Kompost? Welche Vorkehrungen treffen Sie, um die Lebensmittelverschwendung möglichst gering zu halten? Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial seitens der Politik und des Handels?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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