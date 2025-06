Moderne Therapie: Hoffnung für Demenz-Patienten

Neue Therapieoptionen in der EU zugelassen

Während bisherige Medikamente nicht die ursächlichen Prozesse im Gehirn behandeln, gibt es mit sogenannten monoklonalen Antikörpern erstmals die Möglichkeit, in die Entwicklung der krankhaften Veränderungen (Pathophysiologie) einzugreifen. „Ein Meilenstein in der Alzheimer-Therapie ist die Zulassung des monoklonalen Antikörpers Lecanemab durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA mit April 2025“, so Prim. Iglseder.