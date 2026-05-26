Seile halfen bei Klärung von Wiener Einbruchserie

Nach Österreich ausgeliefert

Der Gesuchte konnte in weiterer Folge im Oktober des Vorjahres in Armenien gefasst werden. Er wurde nach Österreich ausgeliefert und am 12. Februar am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen, hieß es weiter. Auch ein mutmaßlicher Mittäter sei ausgeforscht worden. „Aufgrund der derzeitigen Beweislage wurden gegen diesen jedoch keine weiteren Maßnahmen angeordnet“, so Schick.