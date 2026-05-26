Umfrage: Jeder Neunte glaubt an Titel für ÖFB-Team

Elf Prozent glauben an Finaleinzug des ÖFB-Teams

Bezüglich der Erwartungshaltung an das ÖFB-Team rechnen 15 Prozent mit einem Ausscheiden nach der Gruppenphase, 18 Prozent erwarten das Scheitern im Sechzehntelfinale. Ein Drittel geht vom Out im Achtelfinale aus, 19 Prozent im Viertelfinale. Elf Prozent, also jeder Neunte, glaubt sogar an den WM-Titel für Österreich. Trotz der hierzulande teilweise ungünstigen Spielzeiten wollen 67 Prozent (2022: 39 Prozent) der heimischen Fußball-Fans die WM zumindest vereinzelt mitverfolgen, etwa ein Fünftel (21 Prozent) sogar so viele Matches wie möglich. Grundsätzlich interessieren sich laut der Umfrage 57 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher für Fußball. Unter Männern sind es 75 Prozent, bei Frauen 41 Prozent.