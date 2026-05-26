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Neuer CEO von außen

Spar-Gründerfamilien räumen erstmals Chefsessel

Wirtschaft
26.05.2026 11:26
Erstmals seit der Spar-Gründung wird ab 2028 kein Mitglied der drei Gründerfamilien an der ...
Erstmals seit der Spar-Gründung wird ab 2028 kein Mitglied der drei Gründerfamilien an der Spitze stehen.(Bild: ZIHE - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Traditionell übernimmt ein Mitglied der drei Gründerfamilien von Spar den Chefposten. Ab 2028 wird es zum ersten Mal einen Vorstandsvorsitzenden geben, der nicht aus den Familien kommt.

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Der Spar-Konzern wird ab 2028 mit Markus Kaser (54) erstmals von einem Vorstandsvorsitzenden geführt, der nicht aus den drei Gründerfamilien stammt. Zwei Nachkommen der Gründerfamilien sowie Vorstandsmitglieder des Spar-Konzerns, der Vorsitzende Hans K. Reisch und Marcus Wild, werden nach Erreichen des 65. Lebensjahres mit Ende 2027 aus dem Spar-Vorstand ausscheiden, wie die Unternehmensgruppe am Dienstag mitteilte.

Der im Jahr 1954 gegründete Handelskonzern Spar gehört zu 93 Prozent den Familien Drexel, Poppmeier und Reisch, den Rest besitzen einzelne Privatpersonen. Traditionell rotierte die Konzernchef-Position bisher zwischen den Gründerfamilien. Reisch wird nach 27 Jahren im Spar-Vorstand und nach 4 Jahren als Vorstandsvorsitzender gemäß den Firmenstatuten, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, altersbedingt per Ende 2027 aus dem Vorstand ausscheiden. Als Miteigentümer wird er Anfang 2028 in den Aufsichtsrat wechseln.

„Rechtzeitig Klarheit schaffen“
„Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld ist es wichtig, rechtzeitig Klarheit zu schaffen und damit Stabilität, Orientierung und Sicherheit für unser Unternehmen zu gewährleisten“, kommentierte der ehemalige Spar-Konzernchef und aktuelle Spar-Österreich-Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Drexel die frühzeitig getroffene CEO-Personalentscheidung.

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Warum diesmal kein Mitglied der Gründerfamilien zum Zug kam, wollte Spar auf APA-Anfrage nicht kommentieren. Mit der frühzeitigen Regelung der Nachfolge schaffe man „Klarheit und ausreichend Zeit für eine geordnete Übergabe“, hieß es in der Spar-Pressemitteilung.

Der seit 2021 amtierende Spar-Vorstand Kaser wird ab 1. Jänner 2028 Vorstandsvorsitzender der Spar Holding AG und der Spar Österreichische Warenhandels-AG. Kaser begann 1998 bei Spar. Paul Klotz bleibt weiterhin im Spar-Vorstand. Neu in den Vorstand kommen ab 2028 mit Johannes Holzleitner, Gerhard Wandl und Tanja Wiesmann drei langjährige Spar-Führungskräfte.

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