Spar-Gründerfamilien räumen erstmals Chefsessel

Der im Jahr 1954 gegründete Handelskonzern Spar gehört zu 93 Prozent den Familien Drexel, Poppmeier und Reisch, den Rest besitzen einzelne Privatpersonen. Traditionell rotierte die Konzernchef-Position bisher zwischen den Gründerfamilien. Reisch wird nach 27 Jahren im Spar-Vorstand und nach 4 Jahren als Vorstandsvorsitzender gemäß den Firmenstatuten, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, altersbedingt per Ende 2027 aus dem Vorstand ausscheiden. Als Miteigentümer wird er Anfang 2028 in den Aufsichtsrat wechseln.